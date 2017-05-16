Создана рабочая группа по ликвидации Татфондбанка и Интехбанка

Правительство Татарстана и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) создали рабочую группу по ликвидации Татфондбанка и Интехбанка. Такое решение, как сообщает ТАСС, принято по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова с главой АСВ Юрием Исаевым.
В группу войдут представители органов исполнительной власти Татарстана и АСВ. Среди основных направлений деятельности рабочей группы — взаимодействие с кредиторами.
Также группа должна будет обеспечить прозрачность и открытость ликвидационных процедур, включая организацию торгов, реализацию имущества банков, выбор электронной площадки, установление справедливой цены.
Комитеты кредиторов будут сформированы из числа пострадавших клиентов банков — физических лиц и представителей предпринимателей.
4 марта клиенты лишенных лицензии татарстанских банков собрались в Казани у здания правительства и передали премьер-министру республики Ильдару Халикову петицию. Они потребовали опротестовать решение Центробанка об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка.
Днем ранее Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. По данным ЦБ, Татфондбанк, имея некачественные активы, неадекватно оценивал принятые риски. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов привели к полной утрате банком собственных средств.