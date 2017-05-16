Британская компания Graff приобрела алмаз весом 75 граммов

Британская ювелирная фирма Graff приобрела добытый на руднике Карове в Ботсване алмаз весом 373,72 карата (около 75 граммов). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 мая.

Камень классифицирован как D Type IIa (бесцветный, практически прозрачный, без дефектов) и пригоден для огранки. Камень является частью весившего 1109 карат (221,8 грамма) алмаза Lesedi la Rona («Наш свет»), второго по величине в истории.

В июне 2016 года аукционный дом Sothebyʼs выставил Lesedi la Rona на торги в Лондоне, но продать его не удалось. Самая большая сумма, которую за него предлагали, составила 61 миллион долларов. При этом оценочная стоимость камня — 70 миллионов долларов. Поэтому его сняли с торгов.

Graff — ювелирно-часовой дом, основанный в 1960 году в Лондоне Лоуренсом Граффом. Производит украшения с драгоценными камнями, преимущественно с бриллиантами (в том числе цветными), и часы (с 2008 года). Четырехкратный обладатель британской Королевской премии в сфере международной торговли (1977, 1994, 2006, 2014). В разные годы Graff приобретал чрезвычайно редкие и ценные бриллианты, в частности розовый Empress Rose, Star of America, The Sarah.