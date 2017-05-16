Перепутавший квартиры пьяный чебоксарский повар до смерти избил пенсионера

В Чебоксарах мужчина в состоянии алкогольного опьянения ошибся квартирой и до смерти находившегося там человека. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

По данным следователей, утром 7 мая 21-летний повар в состоянии алкогольного опьянения приехал из ночного клуба на такси к своему дому, однако ошибся подъездом.

«Поднявшись на свой этаж, он прошел в квартиру, имеющей такое же расположение на лестничной площадке, что и его квартира: дверь была открыта, так как проживавшая там женщина вышла в магазин, а ее 80-летний отец остался дома. В этот момент он в зале смотрел телевизор. Увидев его в квартире, молодой человек решил, что тот проник туда незаконно, в связи с чем жестоко избил», — отмечается в сообщении управления. Также молодой человек попытался выгнать пенсионера. Свидетелем произошедшего стала вернувшаяся дочь потерпевшего.

Пожилой мужчина был госпитализирован, спустя четыре дня он скончался от полученных травм.

Обвиняемый арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).