В Кузбассе виновник смертельного ДТП с юниорской сборной получил срок

Кемеровский районный суд приговорил к 3,5 года колонии-поселения водителя микроавтобуса, спровоцировавшего ДТП, в котором погибли два игрока молодежной футбольной команды СДЮШОР «Кузбасс имени Раздаева». Об этом РИА Новости сообщила старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

«Суд признал водителя виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц"», — заявила Тушкевич, добавив, что после отбытия срока он еще на три года будет лишен права управлять транспортными средствами.

Экспертиза установила, что водитель микроавтобуса двигался по автомагистрали со скоростью около 130 километров в час при максимально разрешенной для пассажирских автобусов скорости 90 километров в час, передает агентство. По этой причине он не справился с управлением, когда у транспортного средства лопнуло колесо.

Также в результате следствия установлено, что у водителя не было удостоверения категории «В», которое позволяет управлять микроавтобусом с 12 пассажирскими сиденьями.

7 августа 2016 года на трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП с участием микроавтобуса Hyundai, с салоне которого находились 9 пассажиров. У транспортного средства лопнуло заднее колесо, после чего водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Один 17-летний кемеровчанин погиб на месте, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Один из госпитализированных молодых людей позже скончался в больнице.

