Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»

При обстреле украинскими силовиками позиций вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четыре ополченца из бригады «Беркут». Об этом в среду, 17 мая, на своей странице «ВКонтакте» сообщил бывший глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.

«Ребят из "Беркута" от прямого попадания снаряда погибло трое — четвертый сумел выбраться с позиции, будучи раненым, и выбрел к людям, где ему оказали помощь и госпитализировали. Один погиб от рук снайпера», — сказал Ходаковский.

Он уточнил, что позиция бойцов располагалась под мостом около поста ДПС в городе Ясиноватая в окрестностях Авдеевки. Опорный пункт был разрушен прямым попаданием артиллерийского снаряда калибром 152 миллиметра. По словам Ходаковского, после произошедшего на позицию выдвинулось подкрепление.

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«Еще деревья не перестали гореть рядом с позицией, где погибли ребята, как мы со Львом и Крестом втроем были уже там. Мужики, без всякого прикрытия и нормальной увязки, одни среди стреляющей ночи, в развороченном взрывом подобии блиндажа, в котором еще не остыла кровь только что вынесенных погибших товарищей, остались один на один со своей судьбой», — рассказал он.

О гибели бойцов «Беркута» сообщили также на странице подразделения в «ВКонтакте». При этом замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин проинформировал Донецкое агентство новостей, что за сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий, двое получили ранения. Место гибели он не уточнил.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.