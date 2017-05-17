Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты

Президент Владимир Путин в шутку пообещал наказать главу российского МИД Сергея Лаврова за то, что он не передал ему якобы секретные данные после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Трансляция пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, в ходе которой глава государства прокомментировал ситуацию вокруг переговоров Трампа и Лаврова, велась на сайте «Россия 24» в среду, 17 мая.

«Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны», — сказал российский президент.

Как сообщалось ранее в среду, Путин также заявил, что скандал вокруг обвинения в адрес Трампа в якобы имевшей место передаче секретных данных Лаврову свидетельствует о том, что в США «развивается политическая шизофрения».

Кроме того, он усомнился в умственных способностях тех, кто разжигает в Соединенных Штатах внутриполитическую борьбу на основе русофобских настроений. «Они либо не понимают, что вносят этот бред со своей стороны, и тогда они просто тупы, либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди», — отметил российский президент.