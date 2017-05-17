Путин посулил Вашингтону запись беседы Трампа и Лаврова

Москва может дать Вашингтону запись переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в (...) конгресс США. Конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет», — сказал Путин.

Кроме того, президент в шутку пообещал объявить Лаврову выговор за то, что тот не поделился с ним якобы полученной от Трампа секретной информацией. «Это очень плохо с его стороны», — добавил глава государства под смех присутствующих.

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По словам Путина, Россия видит, что в США «развивается политическая шизофрения». «Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — подчеркнул он.

Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что аудиозапись разговора главы МИД России с хозяином Белого дома не велась, есть только стенограмма. «Ведется запись (скрипт) человеком, который специально присутствует на беседах», — отметил чиновник, которого цитирует РИА Новости.