Мир
 

Совбез ООН по запросу США рассмотрит ситуацию в Венесуэле

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Совет Безопасности ООН на неформальном закрытом совещании в среду, 17 мая, обсудит ситуацию в Венесуэле, где продолжаются массовые антиправительственные выступления, сопровождающиеся беспорядками. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник во всемирной организации.

По его словам, с запросом о проведении встречи обратились США. Совещание пройдет во второй половине дня после консультаций по Сомали и Эритрее.

Во вторник, 16 мая, генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро возложил ответственность на венесуэльских силовиков «за репрессии, которые привели к убийствам, лишению свободы и пыткам».

В Венесуэле обострился политический кризис. Жители страны, недовольные экономической ситуацией, выходят на улицы с требованием назначения досрочных выборов. Напряженность значительно возросла после того, как в начале апреля Верховный суд постановил серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение вызвало протесты и вскоре было отменено, однако ситуацию это не исправило. По данным правозащитников, жертвами беспорядков стали 46 человек, около тысячи пострадали.

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