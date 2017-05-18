В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине

Власти Украины не должны подрывать закрепленный в конституции принцип свободы слова, несмотря на «крайне негативное влияние» России, заявил ТАСС представитель Госдепартамента США.

Собеседник агентства комментировал решение Киева о блокировке для украинцев ряда российских сайтов и соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Материалы по теме «"ВКонтакте" для русских» Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей

Он выразил уверенность в том, что Россия якобы использует «средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве», а российские СМИ «пытаются помешать работе западных изданий», распространяя «неверную информацию». Тем не менее, по его словам, свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в конституции Украины.

«Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — сказал дипломат.

Ранее на Украине юрист подал иск к президенту Петру Порошенко об отмене его указа, предписывающего закрыть доступ пользователей к российским социальным сетям.

16 мая Порошенко подписал указ, согласно которому подлежат блокировке сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Согласно документу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы Украины.

В украинской Интернет-ассоциации признали, что ограничение доступа к российским ресурсам технически невозможно. По словам председателя организации Александра Федиенко, на выполнение указа понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.

