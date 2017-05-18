Богатейшие люди мира за день потеряли 35 миллиардов долларов

Миллиардеры из рейтинга 500 самых богатых людей мира в среду, 17 мая, потеряли в общей сложности 35 миллиардов долларов. Это стало следствием резкого падения фондовых индексов на ведущих биржах, вызванного скандалом вокруг президента США Дональда Трампа, сообщает в четверг, 18 мая, Bloomberg.

Резкое обесценивание активов стало реакцией рынка на публикации американских СМИ, в которых утверждается, что Трамп, прежде чем отправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми, просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника Майкла Флинна, заподозренного в связях с Россией.

Больше всего потерял глава Facebook Марк Цукерберг, он недосчитался 2 миллиардов долларов. Владелец Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 86,8 миллиарда долларов, стал беднее на 1 миллиард долларов, основатель Amazon Джефф Безос — на 1,7 миллиарда долларов, а испанский магнат розничной торговли Амансио Ортега — на 355 миллионов.

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Трамп уволил директора ФБР 9 мая по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса. Коми обвинили в «неспособности эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, глава ФБР злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело в отношении Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

«Директор ФБР Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, — тем, кто дал ей возможность совершить много плохих дел! Лживая история о Трампе и России была предлогом, который демократы использовали с целью оправдаться за поражение» — писал Трамп в своем Twitter.

