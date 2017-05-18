Пушков обвинил Конгресс США в желании сорвать кампанию против ИГ

Законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении стран, предоставляющих финансовую поддержку правительству Сирии, ставит под вопрос возможность сотрудничества Вашингтона и Москвы в борьбе против «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ). Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter в четверг, 18 мая.

Палата представителей Конгресса США одобрила документ, направленный против ключевых союзников сирийского лидера Башара Асада, таких как Россия и Иран, ранее 18 мая. Далее законопроект должен поступить на рассмотрение в сенат, а затем на подпись американскому президенту Дональду Трампу.

Документ требует от Трампа накладывать ограничения на страны или компании, которые ведут дела или предоставляют финансирование сирийскому правительству либо Центробанк.

9 мая президент США еще на год продлил санкции в отношении официального Дамаска. Первый пакет ограничительных мер был введен в мае 2004 года как «ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».