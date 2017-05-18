Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения американских СМИ о якобы переданной ему президентом США Дональдом Трампом секретной информации. Видео c его речью, записанную Ruptly, публикует RT в четверг, 18 мая.

По этому случаю глава МИД вспомнил советскую шутку. «Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета "Правда", в которой нет известий, и есть газета "Известия", в которой нет правды», — рассказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом. Он отметил, что, по его мнению, пресса США работает именно в этом ключе.

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В то же время, как передает РИА Новости, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью появившуюся в американских СМИ информацию о том, что при администрации бывшего президента США Барака Обамы «русские буквально умоляли устроить для министра иностранных дел России Сергея Лаврова аудиенцию в Белом доме».

По ее словам, 90 процентов встреч Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри состоялись по инициативе американской стороны.

17 мая на информацию о якобы имевшей место передаче Лаврову секретных данных отреагировал президент России Владимир Путин, в шутку пообещав наказать главу МИД. «Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны», — сказал российский лидер.

О том, что во время встречи с Лавровым Трамп раскрыл некие секретные данные, 16 мая написала The Washington Post. В Кремле эти сообщения назвали ерундой.