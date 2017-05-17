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«Тогда они просто тупые»

Путин прокомментировал скандал вокруг утечек секретной информации от Трампа

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Reuters

В среду, 17 мая, президент России Владимир Путин встретился в Сочи с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, заступившим на должность в декабре прошлого года после вынужденного ухода его предшественника Маттео Ренци. Прежде итальянец работал министром иностранных дел и неоднократно приезжал в Россию. Он уже успел побывать в Белом доме и провести переговоры с президентом США. Владимир Путин с Дональдом Трампом пока не виделся, но с готовностью охарактеризовал то, что происходит в Вашингтоне: «политическая шизофрения».

На даче у Путина

Предыдущий премьер-министр Италии харизматичный Маттео Ренци был вынужден покинуть пост после провала затеянной им конституционной реформы. Его место занял Паоло Джентилони, не столь яркий, зато последовательный политик. В том числе и в отношении России. Как и Ренци, он считает, что идея изоляции Москвы малоэффективна. «Было достаточно примеров, когда Россия отвечала на атаки против нее с усиленной энергией и национальной гордостью», — напоминает итальянец.

Отношения с Россией, по его собственному признанию, он оценивает как чрезвычайно успешные и просто отличные. По сообщениям итальянской прессы, переговоры с российским президентом должны были состояться еще в Пекине на саммите «Один пояс — один путь», но были отложена, дабы не принизить значение визита в Сочи. «Едет на дачу к Путину», — провожали премьера заголовки газет.

Резиденцию Бочаров Ручей, которую действительно можно назвать «дачной», в мае уже посетили канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган и палестинский лидер Махмуд Аббас. Обсудить вопросы «весьма деликатного свойства» приехал и Джентилони.

Отдав должное возросшему товарообороту (после обвала 2014 года за первые два месяца этого года взаимная торговля увеличилась на 28 процентов), перешли к международной повестке. Санкции Евросоюза в отношении России не следует принимать автоматически, отметил Джентилони. «Никто не думает, что Италия сама разорвет связи с союзниками, но нельзя, конечно, принимать решения, связанные с санкциями, просто на автопилоте», — предупредил он.

Российский президент в свою очередь посетовал, что взаимоотношения России и ЕС в настоящий момент никак не назовешь нормальными, их омрачает излишняя политизация.

«Двадцатка» бьет «семерку»

Уже через десять дней в итальянской Таормине состоится встреча «Большой семерки». Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но с 2014 года, после крымских событий участники клуба встречаются без России. Однако Джентилони, председатель саммита, решил узнать, как Москва подходит к решению актуальных мировых проблем.

«Мы знаем, что нас соединяет и что нас разделяет, но мы понимаем, что у нас есть общий интерес к международной стабилизации, борьбе с терроризмом и решению разных кризисов», — сказал итальянский премьер. Именно об этом пойдет речь в его послании лидерам стран «семерки» после встречи с Путиным.

Сам российский президент на вопрос о послании отшутился: «Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру, то он носит секретный характер, и я не могу вам об этом сообщить».

Несмотря на свое неучастие в саммите G7 Россия будет рада принять у себя все страны, которые хотят сотрудничать, независимо от формата этого сотрудничества, отметил Путин. Он также напомнил, что Москва остается в «Большой двадцатке», которая, как неоднократно подчеркивали в Кремле, куда важнее, чем «семерка». Кроме того, есть и «впечатляющая программа сотрудничества» от Пекина, добавил Путин.

Политическая шизофрения

Однако все эти внешнеполитические темы затмил очередной скандал, разгоревшийся в США. Обвинения американских СМИ в адрес Дональда Трампа в том, что он якобы раскрыл секретные данные в разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым появились 15 мая на страницах газет The Washington Post и The New York Times. А затем американский телеканал ABC сообщил, что Трамп поделился сведениями о планах террористов устроить взрыв на борту одного из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук.

Чтобы прояснить ситуацию, Белый дом собрал специальный брифинг. Журналистам сообщили, что Трампа не проинформировали об источнике данных, но вся информация, которую президент США предоставил Лаврову, была «подобающей». Трамп также не стал опровергать передачу данных российскому министру, заявив, что сделал это, желая подтолкнуть Россию к более активной борьбе против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

В Кремле эту историю отказывались комментировать в течение нескольких дней. 16 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения ерундой, к которой Москва не хочет иметь никакого отношения. На следующий день он просто отказался реагировать на все это. Детальный ответ в итоге дал президент России.

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — заявил Путин во время совместной пресс-конференции с Джентилони.

И трудно себе представить, что еще могут придумать люди, которые генерируют подобную чушь и бред, подчеркнул российский президент. «Они раскачивают внутриполитическую ситуацию в США под антироссийскими лозунгами. Они либо не понимают, что наносят вред своей стране, и тогда они просто тупые, — сделал вывод Путин. — Либо они все понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди».

В любом случае это дело самих Соединенных Штатов, и Россия не собирается в это вмешиваться, сказал он. Не дело Кремля давать оценки деятельности президента Трампа. Впрочем, в одном Москва готова помочь. Если администрация президента США пожелает, Москва предоставит запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и Конгресс, предложил Путин. Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что аудиозапись разговора и Трампа не велась, но имеется стенограмма.

Нелепость всех этих обвинений российский президент дополнительно подчеркнул обещанием наказать своего министра за то, что, получив секреты от Трампа, он почему-то не передал их в Кремль. «Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», — пожурил Лаврова глава государства. Самой встрече министра с президентом США Путин, несмотря на разразившийся скандал, дал высокую оценку.

Татьяна Меликян

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