РФС посчитал обвинения Луческу в адрес Мутко неприемлемыми

Глава комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семен Андреев заявил, что слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу о том, что президент РФС Виталий Мутко «дал знак» против петербургского клуба, являются недопустимыми. Об этом сообщает ТАСС.

«Будем ждать обращения президента РФС или исполкома по этому делу. Субъекты футбола должны понимать, как себя вести, все прописано у нас в регламенте. Я считаю, что такие слова, такие заявления недопустимы футбольными людьми. Отрицательно отношусь к этому», — заявил Андреев.

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Слова о Мутко тренер «Зенита» произнес после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром», который состоялся 17 мая и завершился победой «Зенита» со счетом 1:0. Также Луческу обвинил СМИ в предвзятом отношении, назвал журналистов «тупыми» и досрочно покинул послематчевую пресс-конференцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место. В активе команды 58 очков. Питерцы на один балл отстают от московского ЦСКА, идущего на второй строчке.