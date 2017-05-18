ООН предупредила о сотнях тысячах беженцев из Мосула

Из объятого войной иракского города Мосул могут бежать еще сотни тысяч человек. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.

«Боевые операции становятся все активнее и приближаются к старому городу. Мы ожидаем, что его могут покинуть до 200 тысяч человек», — сообщила координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ираку Лиз Гранд (Lise Grande).

Материалы по теме Флаг ИГ в обмен на берцы Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула

11 мая иракские силовики пообещали освободить западную часть Мосула, удерживаемую боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», до священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется 26 мая. Операция по освобождению ведется с февраля этого года при поддержке международной коалиции, возглавляемой США.

В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.