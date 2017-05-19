МЧС опровергло информацию об атаке вируса WannaCry

МЧС России опровергло информацию о заражении вирусом WannaCry серверов ведомства. Об этом в пятницу, 19 мая, в пресс-службе министерства заявили РИА Новости.

«Никакой вирусной атаки не было, все серверы и компьютерные системы как работали, так и работают в штатном режиме», — отметили там.

Ранее сообщалось, что вирус поразил данные бухгалтерской службы ведомства. При этом уточнялось, что часть из них уже восстановлена и работа финансовых служб идет в штатном режиме.

В министерстве пояснили, что 12 мая были зафиксированы несколько попыток хакерских атак, но все они были отражены. В МЧС добавили, что в тот день не пострадал ни один компьютер и ни один сервер не был заражен.

Вирус-вымогатель WannaCry начал распространяться 12 мая. Он шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Вирус распространился в не менее чем 150 странах мира, от него пострадали более 200 тысяч пользователей. The Times писала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов.