Вирус WannaCry атаковал серверы МЧС

Серверы МЧС России подверглись атаке вируса WannaCry. На работе спасателей это не отразилось, сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 19 мая, информированный источник.

«Пострадали серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами. Непосредственно на работе спасательных подразделений атака не отразилась», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что вирус поразил бухгалтерские данные, часть которых уже восстановлена. Работа финансовых служб идет в штатном режиме, добавил источник.

На данной момент ведомство не прокомментировало информацию агентства об атаке WannaCry.

Вирус-вымогатель WannaCry начал распространяться 12 мая. Он шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Вирус распространился не менее чем в 150 странах мира, от него пострадали более 200 тысяч пользователей. The Times сообщала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов.