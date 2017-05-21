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Порошенко пообещал поддержать закон о запрете георгиевской ленты

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевской ленты, как только он поступит из Верховной Рады. Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье, 21 мая, в ходе выступления по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает 112.ua.

Украинский лидер также выразил уверенность в том, что данный атрибут является «символом нынешней агрессии РФ против украинцев».

Верхованая Рада Украины запретила использование георгиевской (гвардейской) ленты в стране 16 мая. За первое подобное нарушение гражданам грозит штраф и конфискация ленты, а за повторное — административный арест на срок до 15 суток.

В тот же день спикер Рады Андрей Парубий объяснил, что поводом для внесения законопроекта на рассмотрение парламента стали произошедшие 9 мая во многих городах Украины столкновения между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы (Киев официально именует праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

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