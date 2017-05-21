Песков прокомментировал слухи о визите Путина во Францию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют слухи о возможном визите Владимира Путина во Францию. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, если визит будет подготовлен, «мы своевременно сделаем объявление».

Материалы по теме Макрон-победитель Из двух зол французы выбрали центриста

Ранее в воскресенье газета «Коммерсант» со ссылкой на «источники в Париже и Москве» написала, что 29 мая Путин намерен совершить незапланированный визит во Францию, что позволит лично познакомиться с новым президентом Эмманюэлем Макроном. По информации издания, поводом для этого может послужить открытие в Версале резиденции французских королей и выставки, посвященной Петру I. При этом в Кремле журналистам газеты сообщили, что «повестка визита будет насыщенной» и едва ли ограничится торжественной церемонией.

8 мая, после объявления официальных итогов выборов во Франции, Владимир Путин телеграммой поздравил кандидата от движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой. Тогда в Кремле отметили, что «глава государства подтвердил готовность к конструктивной работе по вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции».

В ходе второго тура выборов Макрон получил 66,06 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,94 процента. Еще три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.