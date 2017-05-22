Лига чемпионов впервые за 20 лет пройдет без лондонского «Арсенала»

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» впервые с сезона-1997/98 не смог завоевать право сыграть в Лиге чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 21 мая, в заключительном, 38-м туре чемпионата Англии столичная команда дома обыграла «Эвертон» (3:1). Однако конкуренты «Арсенала» в борьбе за путевки в Лигу чемпионов — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — разгромили «Уотфорд» (5:0) и «Мидлсбро» (3:0) соответственно, что позволило им занять третье и четвертое места. «Арсенал» стал пятым и сможет выступить в Лиге Европы.

До этого на протяжении 20 лет команда Арсена Венгера была постоянным участником главного европейского клубного футбольного турнира. Наивысшее достижение «Арсенала» в Лиге чемпионов — выход в финал турнира в 2006 году, в том матче канониры уступили «Барселоне» (1:2).

30 процентов акций лондонского клуба принадлежат российскому бизнесмену Алишеру Усманову.