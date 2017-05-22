Кудрин назвал пять опасных мифов о развитии экономики России

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин назвал пять актуальных заблуждений о путях развития экономики. Об этом в понедельник, 22 мая, пишет газета «Коммерсант».

Первый миф заключается в том, что инфляция в России носит немонетарный характер, следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики, а ЦБ должен отказаться от таргетирования инфляции, поскольку с ней можно справиться с помощью ограничения монопольных тарифов.

Второй миф состоит в том, что экономический рост сдерживается недостаточностью денег, следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения. По мнению главы совета ЦСР, монетизация определяется не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью самой финансовой системы генерировать ресурсы.

Третьим заблуждением является вера в то, что экономический рост можно разогнать, задействовав имеющиеся в стране значительные незагруженные производственные мощности с помощью смягчения денежно-кредитной политики — снижения процентной ставки. «Даже если отдельные свободные мощности есть, нельзя "стрелять" по ним из тяжелой монетарной артиллерии, увеличивая риск общего разгона инфляции», — считает он.

Четвертый миф: увеличению темпов роста ВВП может способствовать какой-либо аналог политики «количественного смягчения» — предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях. Отечественный вариант такой политики лишь ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль в результате «выплескивания» дополнительных денег на валютный рынок, уверен Кудрин.

Пятый: возвращение ЦБ к активной валютной политике — вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне — будет способствовать росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение.

«Хотя режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, уже в среднесрочной перспективе он, скорее всего, приведет к кризису платежного баланса», — отмечает бывший министр финансов. Гибкий обменный курс позволяет экономике адаптироваться к изменяющимся условиям, поскольку способствует ее переходу к новому равновесию, пояснил он.

В апреле глава совета ЦСР заявил, что России для ускорения экономического развития необходимо в два раза увеличить несырьевой экспорт.