Избитый мексиканцами россиянин пришел в сознание

Россиянин Алексей Макеев, которого жители мексиканского города Канкун попытались линчевать за расистские оскорбления на улицах, пришел в сознание. Об этом в понедельник, 22 мая, рассказал в эфире телеканала Televisa генеральный прокурор штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ, сообщает ТАСС.

«Он пришел в сознание, ориентируется в пространстве, его состояние оценивается как приемлемое, мы надеемся, что уже можем начать работу», — сказал прокурор. Отмечается, что в нападении на россиянина участвовали от 200 до 300 человек, при этом стражи порядка долгое время не вмешивались в происходящее. «Мы должны определить ответственность не только сотрудников полиции, но и тех людей, кто проник в его жилище», — добавил Печ.

19 мая толпа жителей Канкуна пришла к небольшому дому, в котором жил россиянин. В течение долгого времени собравшиеся не предпринимали попыток нападения. Однако в какой-то момент он ранил одного из мексиканцев ножом. После этого люди вломились в дом и стали избивать Макеева палками и бросать в него предметы. От расправы мужчину спасла полиция, и его увезли в госпиталь. Раненный в стычке с Макеевым мексиканец умер. Сам Макеев, получивший черепно-мозговую травму, парализован, медики ввели его в состояние искусственной комы.

Агрессию мексиканцев Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял окружающих людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах мужчина оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал фашистскую свастику. Также выяснилось, что Макеев известен своим поведением не только в Мексике, но и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.

