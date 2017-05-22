Малкин подсказал путь к победе над Канадой

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о том, чего не хватает российской сборной для победы над Канадой на крупном турнире. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш (тренеры сборной России — прим. «Ленты.ру») чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты НХЛ, перенимают опыт. Это огромная работа. Думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат», — рассказал Малкин.

На завершившемся чемпионате мира, проходившем в Кельне и Париже с 5 по 21 мая, Россия уступила Канаде в полуфинале (2:4). После этого команда Знарка в матче за бронзу победила финнов (5:3), а «кленовые листья» в финале уступили по буллитам шведам (1:2).

Последний раз российская сборная обыгрывала Канаду в четвертьфинале на ЧМ-2011 (2:1). После этого Россия уступила «кленовым листьям» в финале мирового первенства — 2015 (1:6) и в полуфинальной встрече Кубка мира —

2016 (3:5).