Изгнанная из ЛДПР за предательство Чиркова нашла место в архангельской думе

Бывший депутат Госдумы Ирина Чиркова, исключенная из ЛДПР за предательство и хищение партийных средств, избралась в гордуму Архангельска от «Справедливой России». Об этом сообщает региональное интернет-издание 29.ru со ссылкой на данные избиркома.

По его данным, 35-летняя Чиркова по результатам довыборов в городской парламент получила поддержку 61,3 процента избирателей — 1,5 тысячи жителей. Одновременно она боролась за мандат в собрании депутатов Архангельской области, однако заняла последнее место среди кандидатов, набрав 8,4 процента голосов.

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14 апреля сообщалось, что бывший однопартиец и коллега Чирковой по ГД Роман Худяков был лишен мандата Тамбовской областной думы. Парламентарий не предоставил в срок декларацию о доходах и имуществе.

В июне прошлого года фракция либерал-демократов в Госдуме исключила из своего состава Чиркову и Худякова за предательство — попытки перейти в другие политические партии накануне выборов. За несколько месяцев до этого обоих исключили из партии. К Ирине Чирковой, как отмечалось в официальном заявлении ЛДПР, «были претензии за прогулы и хищение партийных средств».

Чиркова в итоге участвовала в думских выборах от эсеров. Ее обошел кандидат от «Единой России» Андрей Палкин, ставший депутатом с самым большим доходом по итогам прошлого года.