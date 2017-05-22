Из-за поломки ворот на поле тульского «Арсенала» вылилось шесть тонн тосола

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал об ущербе, который нанесли болельщики московского «Спартака» стадиону в Туле. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«На южной трибуне было испорчено 166 кресел, которые теперь требуют замены. Также уничтожена сетка ограждения. Лишились ворот и угловых флажков. Самая главная проблема — поломка системы подогрева поля. Из-за этого вылилось до шести тонн тосола», — заявил Овсянников.

Пресс-атташе туляков также отметил, что часть газона в штрафной площади у северных ворот требует замены. По словам Овсянникова, все проблемы должны быть устранены к ответному стыковому матчу за право остаться в премьер-лиге с красноярским «Енисеем». Игра пройдет в Туле 28 мая. Первая встреча состоится на три дня раньше в Красноярске.

Матч 30-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» прошел в воскресенье, 21 мая, и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Во время встречи болельщики гостей ломали и жгли на трибуне пластиковые кресла, а после финального свистка выбежали на поле, где сломали ворота. Это привело к выходу из строя системы подогрева газона.