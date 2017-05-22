ВТБ снизил ставки по потребкредитам

Банк ВТБ с 22 мая снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов на 1-5 процентного пункта. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Согласно новым условиям, минимальный размер процентной ставки по кредиту наличными составит от 13,9 процента годовых. В рамках программы «Рефинансирование» ссуда будет стоить от 12,9 процента годовых.

Материалы по теме Упали в цель Банк России выполнил обещание по снижению инфляции

Сбербанк с 1 мая понизил ставки по всем рублевым потребительским кредитам. «Снижение составляет до четырех процентных пунктов от действующих на текущий момент ставок», — отметили в банке. Минимальная ставка по кредиту под поручительство физлиц будет составлять 12,9 процента годовых, без обеспечения — 13,9.

По данным Национального бюро кредитных историй, число выданных потребительских кредитов в России в январе-феврале 2017-го выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 процента — почти до двух миллионов единиц.

28 апреля совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых.