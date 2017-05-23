Погребняк сыграл полицейского в клипе своей жены

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк исполнил роль полицейского в клипе своей жены Марии на песню «Мажорки77». Видеозапись была опубликована на YouTube.

Мария Погребняк записала ролик совместно с Татьяной Лялиной. Также в клипе снялся певец Стас Костюшкин. Как объяснила жена футболиста в своем аккаунте в Instagram, эта композиция высмеивает поведение детей состоятельных родителей.

В сезоне-2016/2017 Погребняк провел за «Динамо» восемь матчей в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и не отличился ни разу.