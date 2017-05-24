Спецназ ФСБ проведет учения в Крыму

В Крыму пройдет масштабное учение подразделений специального назначения ФСБ, посвященное обороне от диверсионных групп и борьбе с терроризмом. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В тактико-специальном учении, которое пройдет с 24 по 29 мая на территории полуострова, будут задействованы около двух тысяч военнослужащих, а также авиация, корабли, специальная бронированная техника и роботизированные комплексы.

«Будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории», — пояснили в ведомстве.

В частности, будут отрабатываться действия спецназа на морских объектах «Черноморнефтегаза», а также на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории, включая участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.