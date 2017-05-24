Раскрыты первые подробности о Galaxy S9

Корпорация Samsung начала разработку нового флагмана Galaxy S9. Об этом пишет издание The Investor со ссылкой на The Bell.

Известно, что устройство выйдет в двух модификация, которые носят названия Star и Star2. Вероятно, как и в случае с Galaxy S8, они будут отличаться лишь диагональю экрана. Помимо этого, Samsung, совместно с Qualcomm, разрабатывает процессор Snapdragon 845, который установят в Galaxy S9.

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По словам инсадера, смартфон не будет сильно отличаться от S8. Ключевым отличием станет расположение сканера отпечатков пальцев — его поместят под поверхность дисплея.

«Пока слишком рано говорить о характеристиках телефона, но я слышал, что он получит такой же дисплей, что и текущий флагман компании, — рассказал источник. — Производство телефона начнется в конце 2017 года».

Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus 29 марта на презентации в Нью-Йорке. Оба гаджета получили загнутый по краям дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. У старшей модели диагональ экрана составила 6,2 дюйма, а у младшей — 5,8 дюйма. В конце года ожидается презентация Galaxy Note8.