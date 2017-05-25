СМИ назвали стоимость нового газона на стадионе «Санкт-Петербург»

Стоимость нового газона на стадионе «Санкт-Петербург» превысит 21 миллион рублей. Об этом в четверг, 25 мая, со ссылкой на собственный источник сообщает «Фонтанка».

Траву для арены «Санкт-Петербург» выращивали четыре года. Газон поставляет компания Queens Grass International. Ранее 25 мая издание писало, что стоимость нового газона составит девять миллионов рублей.

24 мая сообщалось, что на арене срезали газон. Его качество оказалось слишком низким, в результате «Зениту» пришлось проводить матч Российской футбольной премьер-лиги с «Краснодаром» на стадионе «Петровский».

Стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. На строительство, длившееся 10 лет, было потрачено почти 50 миллиардов рублей. Арена примет матчи стартующего 17 июня Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018.