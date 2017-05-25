Названа стоимость работ по замене газона на «Крестовском»

Работы по укладке нового газона на стадионе «Крестовский» будут стоить около 3 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

«С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы— до 3 миллионов рублей», — заявил Кириллов, не уточнив стоимость самого газона.

В среду, 24 мая, сообщалось, что на арене срезали газон, подготовив все к укладке нового поля. К работе привлечена голландская компания Queens Grass, которая проводила аналогичные процедуры на «Олд Траффорд» в Манчестере, «Сан-Сиро» в Милане и стадионе «Ювентуса» в Турине.

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17 мая «Зенит» должен был сыграть на «Крестовском» против «Краснодара», однако матч из-за плохого состояния газона перенесли на старый стадион сине-бело голубых — «Петровский».

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017, который стартует 17 июня, и ЧМ-2018.