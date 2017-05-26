Черчесов отказался от подаренного австрийцами бочонка шнапса

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался от подаренного жителями австрийского города Нойштифт-им-Штубайталь бочонка шнапса. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

При этом специалист принял корзину с местными деликатесами. Сборная России прибыла в Австрию 26 мая для подготовки к матчам Кубка конфедераций. Команда пробудет в Нойштифт-им-Штубайтале до 3 июня, а затем отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч со сборной Венгрии.

15 мая тренерский штаб определился с игроками, вызванными для подготовки к участию в Кубке конфедераций. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его одноклубник Олег Шатов и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не попали в расширенный состав.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах (Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи). Сборная России выступит в группе А, где встретится с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.