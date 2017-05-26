В чемпионате Украины по хоккею осталось два клуба

В украинской хоккейной лиге осталось два клуба. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает «Чемпионат.com».

В пятницу, 26 мая, клуб «Белый Барс» (Белая Церковь) объявил, что в следующем сезоне будет выступать в юниорской хоккейной лиге Украины. В прошлом сезоне команда заняла последнее место в национальном чемпионате. Основной состав команды состоит из игроков 1999 и 2000 годов рождения.

Также от участия в главном чемпионате страны отказались «Витязь» из Харькова, «Дженералз» из Киева и «Кривбасс» (Кривой Рог). Отмечается, что главной причиной послужило отсутствие финансирования.

Таким образом, в чемпионате Украины остались лишь «Донбасс» и «Кременчук». В розыгрыше прошлого сезона выступало шесть команд.