В Кремле отвергли сообщения о попытках дистанцироваться от реновации

Столичная программа расселения аварийного жилья не является проектом Кремля. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Кремль пытается дистанцироваться от реновации, передает «Интерфакс» в пятницу, 26 мая.

«Что значит — дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, это не проект администрации президента и это не инициатива президента», — сказал Песков, подчеркнув, что сама постановка вопроса некорректна.

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Он напомнил, что сама идея провести реновацию аварийного жилья была озвучена мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе его встречи с главой государства. «И президент как раз дал оценку этой программе», — отметил Песков.

16 мая, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за ситуацией вокруг сноса пятиэтажек, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что московские власти демонстрируют готовность учитывать все замечания населения. Он также отметил, что «это сложный проект, но в то же время чрезвычайно полезный».

В феврале Путин поручил столичному мэру снести хрущевки и построить на их месте новое жилья. Собянин в ходе встречи отметил, что власти Москвы «доводят до логического завершения» проекты по сносу пятиэтажек.