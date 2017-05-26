Комиссия по этике пожурила Милонова за потасовку с ЛГБТ-активистами

Комиссия по этике Госдумы раскритиковала поведение депутата Виталия Милонова («Единая Россия») на первомайском шествии в Санкт-Петербурге, сообщил ее председатель Отари Аршба. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 26 мая.

«Мы уже вели частные разговоры с коллегой Милоновым. (…) И мы на первых порах решили ему "указать". Ежели это повторится, мы договорились на комиссии, что мы его пригласим и будем разбираться», — сказал Аршба.

Материалы по теме Православный оптимист Как оказался в политике Виталий Милонов, которого требуют проверить у психиатра

По его словам, на парламентария поступило уже четыре жалобы, и в каждом обращении говорится о его «оскорбительных заявлениях».

12 мая петербургское отделение «Открытой России» попросило думский комитет по этике оценить действия Милонова на первомайском митинге. По словам представителя организации Анастасии Бураковой, он оскорблял участников ЛГБТ-колонны, в частности, обещал «погрузить их в столыпинский вагон».

24 марта Госдума одобрила изменения в регламент, разрешающие комиссии по вопросам депутатской этики делать замечания парламентариям. Речь идет о возможности указать избраннику на недопустимость нарушения общепринятых норм поведения.

Виталий Милонов был депутатом Законодательного собрания Петербурга. Ему принадлежит авторство закона о гей-пропаганде. Парламентарий неоднократно критиковал ЛГБТ-движение.

Столыпинским вагоном раньше назвали Вагонзак — специальный вагон для перевозки подследственных и осужденных.