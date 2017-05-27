Премьер Японии и президент Франции обсудили сотрудничество с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил сотрудничество с Россией. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам официальный представитель японского МИД Норио Маруяма.

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По его словам, стороны обсудили Северную Корею, а также Россию — в связи с тем, что российский президент Владимир Путин 29 мая посетит Францию.

Собеседники согласились с тем, что «для решения международных вопросов участие России очень важно, и крайне важен диалог с Россией», отметил Маруяма.

22 мая пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин встретится с Макроном 29 мая. Главы государств обсудят дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

Во Франции 7 мая прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения «Вперед!» Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента.