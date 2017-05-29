Карпин предложил футболистам играть в лаптях в случае отказа от легионеров

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал предложенную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым идею полного импортозамещения в российском футболе. Его слова в понедельник, 29 мая, приводит «Матч ТВ».

«Губернатор предложил отменить легионеров? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали. Государство должно либо уйти из футбола, либо придерживаться европейских и мировых правил. Тогда конкуренция будет по-настоящему эффективной», — заявил Карпин.

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Он выступил за отмену лимита на легионеров в российском футболе и отметил, что таким образом отечественные игроки лишаются здоровой конкуренции. «Давайте отменим лимит. А хорошие россияне тем временем поедут во Францию, в Испанию, в Италию, если они действительно хороши», — добавил Карпин.

23 мая президент России Владимир Путин поддержал идею полного импортозамещения в российском футболе, предложенную Кондратьевым. Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал рассмотреть этот вопрос после чемпионата мира 2018 года.

В настоящее время в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит, по которому на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков каждой команды.