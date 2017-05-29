Яровая назвала СБУ репрессивной машиной Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) игнорирует конституционные права украинцев с одобрения президента страны Петра Порошенко. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя обыски в киевском и одесском офисах «Яндекса». Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 29 мая.
«Репрессивная машина Порошенко готова переехать права и свободы своих граждан вдоль и поперек в порыве бешеной русофобии», — сказала парламентарий. По ее мнению, санкции в отношении компании были введены из-за ее попыток противостоять навязываемой Киевом идеологии.
Яровая также возмутилась тем, что международное сообщество не реагирует на действия украинских властей: «Где Дуня Миятович (представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ — прим. «Ленты.ру» )? И где свобода слова?»
По ее мнению, необходимо как можно скорее принять международные акты об информационной безопасности, так как «мир все более погрязает в болоте двойных стандартов и провокаций».
Ранее в понедельник сообщалось, что СБУ проводит следственные мероприятия в двух офисах «Яндекс Украина» по статье Уголовного кодекса страны «Государственная измена». Позднее в ведомстве заявили, что сотрудники компании незаконно передавали в Россию персональные данные украинцев.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле планируют более детально разобраться в ситуации.
17 мая Порошенко подписал указ о новом пакете санкций в отношении России. В частности, Киев решил заблокировать на территории страны работу порталов «Яндекса» и Mail.Ru Group.