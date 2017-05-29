В Великобритании ретроистребитель сел на брюхо

Последний сохранившийся истребитель Ses Vixen, ранее входивший в состав морской авиации Королевского флота, совершил аварийную посадку «на брюхо» из-за отказа гидросистемы и невыхода шасси. Инцидент произошел во время авиашоу в Йовилтоне на юго-западе страны. Пилот самолета остался жив и не пострадал. Об этом сообщает известный авиационный журналист Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist.

О повреждениях самолета, имеющего собственное имя Foxy Lady, не сообщается. Похожий инцидент с истребителем Sea Vixen имел место в Йеовилтоне 46 лет назад, 15 сентября 1970 года, когда самолет этого типа так же совершил посадку без шасси, после чего был списан и разрезан на металл в 1974 году.

Ретро-истребитель Sea-Vixen XP924 G-CVIX Foxy Lady принадлежит обществу Fly Navy Heritage Trust Navy Wings. Он был построен в 1963 году и служил в 899 эскадрилье авиации флота (899 RNAS), базировавшейся в Йовилтоне. В 1971 году самолет был выведен на хранение. В марте 2007 года машина была отреставрирована с возвращением окраски и эмблемы 899 RNAS.

Истребители De Havilland DH.110 Sea Vixen строились для авиации Королевского флота в конце 1950-х — начале 1960-х годов, и оставались на вооружении до 1972 года.