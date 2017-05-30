Трамп обвинил Германию в ненадлежащем финансировании НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия выделяет недостаточно средств на финансирование НАТО. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«У нас огромный торговый дефицит с Германией, к тому же они выделяют меньше денег, чем должны, на НАТО и военные нужды. Это очень плохо для США. Это изменится», — пообещал американский лидер.

Во время прошедшего 25 мая саммита лидеров стран-участниц НАТО Трамп заявил, что 23 из 28 стран-участниц не платят тех сумм, которые они должны вносить в общий бюджет организации, что является несправедливым по отношению к американцам.

Согласно Уставу НАТО страны-участницы должны вносить в общий оборонный бюджет организации по 2 процента ВВП, однако в настоящее время около 70 процентов финансирования осуществляется за счет США.

20 марта представитель МИД ФРГ Мартин Шефер пояснил, что среднесрочные финансовые планы Германии не предусматривают повышение расходов на оборону до 2 процентов ВВП. Кроме того, он призвал «оставаться реалистами» в вопросе наращивания военных бюджетов.

До этого Трамп выразил мнение, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам», и отметил, что надо платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии». По сведениям британской The Sunday Times, речь шла о сумме в 300 миллиардов фунтов стерлингов.