Источник сообщил о решении выслать из России эстонских дипломатов

Россия вышлет со своей территории эстонских дипломатов в ответ на аналогичное решение Таллина. Об этом пишет в среду, 31 мая, РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Россия уведомила Эстонию об ответной высылке», — заявил собеседник агентства.

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Ранее в среду стало известно, что Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию страны в трехдневный срок. Это стало ответной мерой на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

29 мая первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что высылка дипломатов из Эстонии не останется без ответа.

26 мая эстонский МИД потребовал от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики до конца мая. В ведомстве сообщили, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Причины такого решения не уточнялись.