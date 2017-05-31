Москва объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов

Россия выдворяет из страны двух эстонских дипломатов. Об этом сообщается в среду, 31 мая, на сайте российского МИД.

Как отмечается в сообщении ведомства, персонами нон грата объявлены генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и руководитель псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Им предписано покинуть Россию в пятидневный срок.

Решение принято в качестве ответа на «недружественную акцию властей Эстонии, объявившей нежелательными лицами двух российских дипломатов». Нота о выдворении вручена послу республики в Москве Арти Хилпусу.

Материалы по теме Отправитель неизвестен За что Эстония выдворила двух российских дипломатов Дипломатом в спину Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России

МИД подчеркнул, что «продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях». В министерстве также отметили, что вся ответственность за последствия такой политики лежит на Таллине.

Ранее в среду Россия в качестве ответной меры на высылку дипломатов из Молдавии также объявила персонами нон грата пятерых сотрудников дипмиссии республики в Москве. Им предписано покинуть российскую территорию в трехдневный срок.

29 мая первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что высылка дипломатов из Эстонии не останется без ответа.

26 мая эстонский МИД потребовал от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики до конца мая. В ведомстве сообщили, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Причины такого решения не уточнялись.