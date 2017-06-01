Сербский футболист изобразил нечеловеческие страдания после подката соперника

Нападающий венгерского «Видеотона» Данко Лазович симулировал травму после подката соперника в матче с «Гонведом». Видео появилось на YouTube-канале kzs10.

Эпизод произошел на 55-й минуте встречи. После столкновения с игроком «Гонведа» Лазович картинно упал и начал изображать нечеловеческие страдания. Матч завершился поражением «Видеотона» — 0:1.

С 2010 по 2014 год Лазович выступал за санкт-петербургский «Зенит». В 2013-м он уходил в аренду в «Ростов». Форвард провел за сине-бело-голубых 51 матч и отметился 17 забитыми мячами.