Суперкары впервые примут участие в московском ралли L.U.C Chopard

4 июня в Москве пройдет юбилейное 15-е ралли ретро-автомобилей L.U.C Chopard. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 1 июня.

Впервые в истории ралли в нем примут участие не только машины, выпущенные до конца 1976 года, но и новая категория авто — суперкары, выпущенные после 2003 года (год проведения в Москве первого ралли ретро-автомобилей L.U.C Chopard).

Старт заезда состоится в Третьяковском проезде, финиш — в «Барвиха Luxury Village». Ралли не подразумевает гонки на скорость: необходима точность соблюдения графика движения по заранее определенному маршруту. Участники должны пройти несколько контрольных пунктов и выполнить специальные задания. Победители состязания получат в награду часы Chopard из коллекций L.U.C и Classic Racing.

Фото: пресс-служба L.U.C Chopard

На ралли будет впервые представлена специальная модель часов L.U.C Time Traveler One “Moscow”, которая выпущена лимитированной серией из 15 экземпляров эксклюзивно для российского рынка.

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве.

