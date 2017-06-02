Путин признал эффективность команды Трампа в ходе выборной кампании

Способ ведения республиканцем Дональдом Трампом президентской кампании оказался эффективнее, чем у конкурентов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова в пятницу, 1 июня, приводит ТАСС.

«Я и сам иногда думал, перебирает мужик, честное слово. Но оказалось, что он был прав, он нашел подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он делал ставку. И они пришли и проголосовали за него, а другая команда просчиталась», — сказал Путин.