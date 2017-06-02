В МИД рассказали о нежелании России ветировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР

Россия не собирается ветировать резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

Вечером 2 июня Совбез ООН проведет голосование по проекту резолюции США и Китая о расширении ограничительных мер в отношении Северной Кореи. В частности, документ, работа над которым продолжалась последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список четырех организаций и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов проекта резолюции, могли действовать за рубежом в интересах КНДР.

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КНДР 29 мая произвела очередной пуск ракеты, предположительно, типа Scud (натовское обозначение советской ракеты Р-17). В Токио заявили, что, судя по всему, она упала в районе исключительной экономической зоны Японии.

По данным южнокорейских военных, ракета, которая была запущена из провинции Канвондо, преодолела около 450 километров. В США сообщили, что полет длился шесть минут, ракета упала в Японском море.

В Сеуле и Токио назвали ракетный пуск нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Япония заявила «решительный протест»; Южная Корея подчеркнула, что испытания представляют «серьезную угрозу для мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире». Обе страны намерены предпринять ответные действия. «Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН», — сказал японский премьер Синдзо Абэ.