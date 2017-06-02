Россиянин выиграл 29 миллионов рублей в рамках тура PokerStars в Сочи

На территории игорной зоны в Сочи завершился российский этап крупнейшего международного покерного тура PokerStars Championship Sochi. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самым популярным турниром стал PokerStars National Championship, на который участники совершили 756 входов, его призовой фонд составил 43 999 200 рублей. В главном событии за призы поборолись 387 человек, разыгравшие между собой гарантированный приз в 150 миллионов. Победителем стал Павел Ширшиков, выигрыш которого составил 29,1 миллиона.

«Для меня большая честь быть первым россиянином, выигравшим турнир по покеру, организованным PokerStars в моей стране. Спасибо моим друзьям за то, что верили в меня намного больше, чем я верил в себя! Я уже получил текстовое сообщение от моей матери, она хочет Mercedes», — сказал на церемонии награждения Павел Ширшиков.

В казино «Сочи Казино и Курорт» приехали игроки из 44 стран. Общее количество входов на турниры превысило 6 500 и стало самым большим с момента открытия первого казино в игорной зоне. Экономический эффект от проведения покерного турнира в Сочи для Краснодарского края может составить 500 миллионов рублей.

PokerStars Championship — крупнейшая в мире серия высококлассных живых турниров по покеру, которые проходят в различных уголках планеты.

С 1 июля 2009 года на территории России запрещена любая игорная деятельность, за исключением пяти специально отведенных зон — «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Красная Поляна» в Сочи.