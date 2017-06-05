На учениях под Брестом сформировали российско-белорусско-сербский батальон

На учениях «Славянское братство — 2017» впервые сформировали многонациональную батальонную группу из военнослужащих России, Белоруссии и Сербии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

Ранее участники «Славянского братства» действовали на учениях только в составе национальных контингентов.

Многонациональная батальонная тактическая группа составлена из батальона российской 76-й десантно-штурмовой дивизии (более 300 человек), усиленного десантно-штурмового батальона белорусского спецназа (свыше 400 человек), а также парашютно-десантной роты специальной бригады Вооруженных сил Сербии (50 человек).

Подразделение сведено в четыре ротные тактические группы. «Командиром первой роты стал российский офицер, второй роты — сербский, третьей и четвертой рот — белорусские офицеры», — пояснил Сгибнев.

Кроме того, на учениях будут задействованы несколько российских военно-транспортных самолетов Ил-76МД, а также авиация ВВС Белоруссии.

Учения «Славянское братство — 2017» пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский. В них примут участие подразделения российских ВДВ, военнослужащие Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии, а также сербского спецназа. Руководит учениями командующий белорусскими ССО генерал-майор Вадим Денисенко.