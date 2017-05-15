В Литве назвали российско-белорусские учения отработкой атак на НАТО

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис выразил обеспокоенность назначенными на сентябрь российско-белорусскими учениями «Запад-2017», так как, по его мнению, в их ходе будут отрабатываться действия против стран НАТО. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает портал Delfi.

«Мягко говоря, неприятно, симулируются атаки против так называемых стран высокого потенциала, а это альянс НАТО», — сказал глава военного ведомства. По мнению Кароблиса, учения — «это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно — и против стран Балтии, и, видимо, Польши».

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В начале апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал доклад спецслужб Литвы о возможности нападения России на прибалтийские страны проявлением навязываемой им на Западе русофобии. В Министерстве обороны Литвы тогда готовили отчет об угрозах нацбезопасности республики, в котором были упомянуты и учения «Запад-2017».

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году. Как отметили в российском министерстве обороны, при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.