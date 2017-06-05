Капитан «Зенита» Данни объявил об уходе из клуба

Капитан петербургского «Зенита» Мигель Данни сообщил об уходе из клуба. Об этом португалец написал в своем Instagram.

«Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение не продлевать со мной контракт. Желаю "Зениту" удачи и много побед. Прощание — это не конец. Наоборот, это начало нового приключения», — написал 33-летний футболист.

Контракт «Зенита» с португальцем истек по окончании нынешнего сезона.

Данни присоединился к сине-бело-голубым летом 2008 года, провел за команду 256 матчей, в которых забил 68 мячей. Вместе с «Зенитом» трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В активе полузащитника — четыре гола в 38 встречах в составе сборной Португалии.